Ranking : Beliebteste Vornamen 2022: Bei einem Namen weicht Saarbrücken stark vom Bundestrend ab

Hunderttausende Eltern grübeln Jahr für Jahr, welchen Namen ihr Kind tragen soll. Viele lassen sich dabei von Rankings leiten. (Symbolbild) Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Welche Vornamen waren 2022 die beliebtesten in Deutschland? Hobbyforscher Knud Bielefeld hat sich 250 000 Babynamen angeschaut. Auch Saarbrücken liegt im deutschlandweiten Trend – zumindest teilweise.

Von Eliran Kendi und Katholische Nachrichten-Agentur KNA

An der Spitze der Liste der beliebtesten Vornamen des Jahres 2022 stehen zwei alte Bekannte: Emilia und Noah – so nannten Eltern in Deutschland ihre Neugeborenen am häufigsten. Das geht aus der jährlichen Auswertung des Hobbynamensforschers Knud Bielefeld hervor. Dazu wertet der 55-jährige Wirtschaftsinformatiker Geburtsmeldungen von Kliniken und Standesämtern aus und veröffentlicht die Ergebnisse auf seiner Internetseite beliebte-vornamen.de

Emilia stand schon im vergangenen Jahr auf Rang eins und zählt seit 2013 zu den zehn häufigsten Mädchennamen. Noah war 2020 zum ersten Mal Spitzenreiter und belegte im vergangenen Jahr den zweiten Platz des Rankings. Auch in Saarbrücken ist Noah Spitzenreiter. Beim beliebtesten Mädchennamen geht die saarländische Landeshauptstadt jedoch einen Sonderweg:

Mila und Noah 2022 beliebteste Vornamen in Saarbrücken

In Saarbrücken sind 2022 insgesamt 3062 Kinder zur Welt gekommen. 32 Mal fiel die Wahl der Eltern auf Noah. Unter den weiblichen Vornamen steht Mila unangefochten auf dem ersten Platz. Der Name wurde 29 Mal vergeben. Bundesweit lag „Mila“ lediglich auf dem siebten Rang. 2021 war noch Emilia mit 24 Nennungen der meistgewählte Name in Saarbrücken.

Die beliebtesten Vornamen 2022 in Saarbrücken:

Mila (29) – Noah (32) Ella (18) – Ben (21) Charlotte, Emma und Lina (je 17) – Adam (20) Lia und Sophia (16) – Felix (19) Emilia und Mia (15) – Elias und Finn (18)

Der beliebteste Zweitname bei Mädchen war Marie (28 Mal). Bei den Jungen wurde Maximilian am häufigsten als Zweitname vergeben (12 Mal). Außerdem gibt es Kinder mit Dritt- und Viertnamen.

Ich habe wieder die beliebtesten Babynamen ermittelt. https://t.co/j1Z3iVk7zj pic.twitter.com/DNOug0H7wv — Knud Bielefeld (@kbfeld) December 30, 2022

Neuer Trend bei Vornamen

„Bei der Wahl der Vornamen zeichnet sich ein neuer Trend ab“, sagte Bielefeld der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Immer häufiger würden Namen gewählt, die ausschließlich die besonders angenehm klingenden Konsonanten L, M und N enthielten und in denen zugleich zwei Vokale zusammenstießen.

„Emilia passt perfekt in dieses Schema.“ Und auch Noah, bei dem das H am Ende ja nicht zu hören sei, könne man dazu zählen.

Barbara und Boris Becker Trendsetter bei männlichen Vornamen

Emilia geht laut dem Hobbyforscher auf einen alten lateinischen Namen zurück. Der Name sei seit dem Hit „Big Big World“ der gleichnamigen schwedischen Sängerin im Jahr 1998 im Trend. Noah stamme aus dem Alten Testament. „Seine Beliebtheit lässt aber nicht darauf schließen, dass deutsche Eltern religiöser werden.“ Er sei in die Top Ten gelangt, nachdem Boris Becker seinen Sohn so genannt habe.

Insgesamt seien die vorderen Plätze der beliebtesten Vornamen seit Jahren kaum verändert, so Bielefeld. Bei den Mädchen belegen Rang zwei bis zehn Mia, Sophia, Emma, Hannah, Lina, Mila, Ella, Leni und Clara. Bei den Jungen folgen auf Noah und Matteo Elias, Finn, Leon, Theo, Paul, Emil, Henry und Ben.

Trend: „Kurze Namen sind allseits beliebt.“

Der jahrelange Spitzenreiter Ben ist damit weiter abgerutscht. Auch frühere Top-Namen wie Lukas, Felix, Leonie und Anna verschwinden laut Bielefeld langsam aus den Favoriten. „Im Schnitt hält sich ein Name zehn bis 20 Jahre in den Top Ten.“

Theo zählt dem Experten zufolge zu den Aufsteigern und ist erstmals unter den ersten zehn. „Der Name ist seit 2008 langsam, aber stetig immer häufiger geworden.“ Er passe ebenfalls in das gern genutzte Lautschema und entspreche noch einem anderen Trend: „Kurze Namen sind allseits beliebt.“ Dass Theo „Gott“ bedeute und es anmaßend sein könne, sein Kind so zu nennen, werde in einigen Namensforen diskutiert. „Aber das ist wohl den wenigsten Eltern bewusst.“

Im hinteren Teil der Tabelle rückt nach Bielefelds Beobachtung der Jungenname Leano immer weiter nach vorn. Er habe großes Potenzial, in den nächsten Jahren auf die vorderen Plätze zu kommen. Zugleich stehe er für das wachsende Feld von Namen, die frei erdacht seien. „Leano ist eine moderne Neuerfindung, ohne Tradition und Bedeutung.“ Allerdings gebe es reichlich Vornamenslexika, die sich fantasievolle Bedeutungen ausdächten.

Ostdeutsche Retro-Namen und diverses Geschlecht

Der Name Layla sei zwar in diesem Jahr im Gespräch gewesen. Der gleichnamige umstrittene Sommerhit habe sich jedoch nicht bedeutsam auf die Beliebtheit ausgewirkt.

Wie schon in den Vorjahren erkennt Bielefeld bei der Namenswahl deutliche regionale Unterschiede. So würden in Sachsen und den angrenzenden Bundesländern Retro-Namen wie Kurt und Karl gerne vergeben. In diesem Jahr sei ihm erstmals aufgefallen, dass viele Kinder dort auch Erwin genannt würden. „Diesen Namen werde ich weiter beobachten.“