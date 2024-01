FCS gegen Gladbach im Viertelfinale des DFB-Pokals „Ich glaube nicht, dass Saarbrücken den dritten Bundesligisten ausschalten kann“

Saarbrücken · Am 7. Februar trifft der 1. FC Saarbrücken im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Borussia Mönchengladbach. Viele Fans drücken zwar dem FCS die Daumen, doch an eine weitere Sensation glauben nur wenige, wie eine Umfrage in Saarbrücken zeigt.

24.01.2024 , 13:03 Uhr

Foto: dpa/Uli Deck

Von BeckerBredel

Nach den Siegen gegen den Karlsruher SC, den FC Bayern München und Eintracht Frankfurt empfängt der 1. FC Saarbrücken im Viertelfinale des DFB-Pokals Borussia Mönchengladbach. Vor der Partie am 7. Februar haben wir uns in Saarbrücken nach Tipps umgehört.