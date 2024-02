Frauenrechtlerin Angela Braun-Stratmann und SPD-Politiker Max Braun gründen Awo Solidarität und Widerstand: Vor 100 Jahren wurde die Arbeiterwohlfahrt Saarland gegründet

Am heutigen Samstagabend feiert die Awo Saarland ihren 100-jährigen Geburtstag im Saarbrücker Schloss. Und zwar gemeinsam mit geladenen Ehrengästen: Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger kommt, genau wie Lydia Struck, Kulturanthropologin und Urgroßnichte von Awo-Gründerin Marie Juchachz. Denn am Samstag wird natürlich auch der bewegenden Entstehung gedacht. Und es werden die Persönlichkeiten geehrt, welche den Erfolg der Awo Saarland erst möglich machten. Denn dieser liegt an starken, mutigen Menschen – besonders Frauen, die ihr Leben der Solidarität widmeten und so zeigten, dass diese gerade in Krisenzeiten erstarken kann.