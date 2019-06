Windkraft im Regionalverband : Windrad-Pläne sind fast alle wieder vom Tisch

Regionalverband Vorrang für Windkraft, hieß es 2016. Doch es gab heftige Proteste gegen geplante Windräder. Der Sturm-Unfall bei Freisen im Kreis St. Wendel, bei dem im März ein Rotorblatt brach, hat die Debatte neu befeuert. Wie ist der Stand der Dinge im Regionalverband?

In Bous beträgt der Mindestabstand nur 650 Meter. Er gilt bei Anlagen auf Bouser Bann auch für die Bebauung in Nachbarkommunen.

Im Stiftswald St. Arnual bei Gersweiler wollte die Firma Duno-Air sich nicht bescheiden mit dem vorgesehenen Windkraft-Areal und ihre drei Rotoren gut einen halben Hektar mehr Fläche überstreichen lassen – „nicht genehmigungsfähig“, befand die Stadt Saarbrücken in ihrer Stellungnahme. Duno-Air gab das Vorhaben auf. Für einen Standort am Völklinger Hunerscharberg wurde nie ein Antrag gestellt. Dem Vernehmen nach, weil dort Uhus leben, eine streng geschützte Art – Genehmigungs-Hindernis von vornherein.

Noch umstritten ist der geplante Windpark Pfaffenkopf. Vier der sechs Windräder, die Duno-Air im Wald zwischen Altenkessel und Von der Heydt errichten wollte, teils auf Saarbrücker, teils auf Riegelsberger Bann, lehnte das LUA ab, nur für zwei bekam Duno-Air die Genehmigung. Gründe für die Ablehnung waren in zwei Fällen unzulässige Rotor-Überschläge, ähnlich wie im Stiftswald. Ansonsten gaben Denkmalschutz-Einwände den Ausschlag: Das Forsthaus Pfaffenkopf, eine der im Saarland raren Erinnerungen an die Barockzeit, werde durch ein Windrad in unmittelbarer Nähe so stark tangiert, dass sein Denkmal-Charakter schwände. In gleicher Gefahr sahen die Denkmalschützer das historische Ensemble Von der Heydt, eine komplett erhaltene einstige Bergbau-Siedlung, im Saarland einzigartig.