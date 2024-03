„Bélure Cosmetics“ Von der Bundeswehr in die Kosmetikbranche – Saarbrückerin erfüllt sich ihren großen Traum

Nadja Müller aus Saarbrücken strahlt an diesem Freitagmorgen bei unserem Besuch mit der März-Sonne um die Wette. Die 28-Jährige hat allen Grund zur Freude. Denn vor wenigen Wochen hat sie sich ihren größten Traum erfüllt: ein eigenes Kosmetikstudio. Anfang März fand die große Eröffnung von „Bélure Cosmetics“ in der Rappoltsweilerstraße in Saarbrücken-Burbach statt. Dass Müller sich irgendwann einmal selbstständig machen würde, war für sie selbst schon immer klar. Direkt nach der Schule entschied sie sich jedoch zunächst für einen ganz anderen Weg. „In den vergangenen neun Jahren war ich bei der Bundeswehr. Dort habe ich nebenbei eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement gemacht und im Anschluss direkt den Wirtschaftsfachwirt“, erzählt uns Müller.