Serie Ich habe einen Traum Von der „Kunstwerk“-Theke zur Saarbrücker Zeitung – Lothar Bayer lebt „immer der Nase nach“

„Deutschland ist mir manchmal ganz weit weg“, sagt Lothar Bayer. Und damit meint er nicht die räumliche Distanz. Er sitzt nämlich jeden Tag im Südwesten Deutschlands, im Süden des Saarlandes, mitten in Saarbrücken im Pförtnerhäuschen der Saarbrücker Zeitung. Er meint die Einstellung vieler Deutscher zum Leben. Aus seiner Zeit als Wirt des Saarbrücker Kult-Lokals „Kunstwerk Malzeit“ an der Scheidter Straße und aus seiner Zeit, in der er sich nur mit Rucksack die Welt anschaute, hat er eines mitgenommen: Gelassenheit.