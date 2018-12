Am 13. und am 20. Januar bietet die VHS mehrere Wintersportkurse im Schwarzwald mit fachkundigen Schneeschuhführern und ausgebildeten DSLV Ski- & Snowboardlehrern der Profi-Schneesportschule Black Forrest Magic Feldberg an. Die geführten Schneeschuhwanderungen durch den Tannenwald des Hochschwarzwalds gehen durch verschneite Berglandschaften und Schneeflächen. Die Gebühr beträgt pro Termin jeweils 59 Euro inklusive Busfahrt. Die Gebühr für den zweiteiligen Snowboard- oder Skikurs beträgt 110 Euro inklusive Busfahrt und für den Langlauf 117 Euro inklusive Busfahrt. Wer nur mitfahren möchte, ohne einen Kurs zu besuchen, kann dies für 25 Euro pro Person und Tag tun.

Anmeldungen zu den Kursen per Mail an Crocetta.Sajia@rvsbr.de, per Fax an (06 81) 5 06 43 90, per Internet oder in der VHS, Altes Rathaus, Schlossplatz 2. Info unter Tel. (06 81) 5 06 43 43.