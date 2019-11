Interview zu W-Lan im Saarland : „Ich würde niemals Passwörter über Whatsapp senden“

Saarbücken Öffentliches W-Lan schön und gut. Aber wie sicher ist das überhaupt? Diese Frage beantwortet einer der Mitbegründer von FreeWifiSaarbruecken.

MUSEBRINK Ziemlich aufwendig. Das Informations- und Kommunikationsinstitut (IKS) stellt die Glasfaserleitung zur Verfügung. Die W-Lan-Zugangspunkte hängen immer in vier, fünf Metern Höhe an Außenwänden von Gebäuden. Das ist schon ein Montageaufwand.

MUSEBRINK Von der Kapazität her nicht viele. Die Kästen, man muss sie sich wie halbe Schuhschachteln vorstellen, hängen in der Innenstadt im Abstand von 150 bis 200 Metern und decken damit die Fußgängerzone inzwischen recht komplett ab. Im ganzen Saarland haben wir derzeit schon 1400 solcher Kästen.

MUSEBRINK Immer. Die unsichere Verbindung müssen Sie sich vorstellen wie eine Plakatwand in der Bahnhofstraße. Jeder, der vorbeikommt und in dem Thema versiert ist, kann Ihren Traffic mithören.

MUSEBRINK Per Whatsapp oder Facebook wichtige Daten austauschen. Ich würde da niemals Passwörter austauschen oder Ähnliches. Es muss mir bewusst sein, dass diese Daten von anderen mitgelesen werden. Wenn ich damit leben kann, dass die Information auch auf einer Plakatwand in der Bahnhofstraße stehen könnte, dann nur zu.

MUSEBRINK Jeder kann mitlesen, dass Sie mit der Bank kommunizieren. Man kann zwar nicht mitlesen, was Sie tun, aber man kann mitlesen, mit wem sie was tun.

MUSEBRINK Ein Gerät schafft so zwischen 400 oder 500 Nutzer gleichzeitig. Also die Stadtfeste haben wir ganz gut überlebt, Beispiel Emmes in Saarlouis. Früher sind die Geräte bei 30 oder 40 Leuten schon an ihre Grenze gekommen.