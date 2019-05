Bühne frei : Theaterverein hat sein Platzproblem gelöst

völklingen Weil der Heimatkundliche Verein umzog, ist das Auditorium von „Thalia“ jetzt doppelt so groß wie früher.

Das Plakat des Stücks „Nonnenpoker“ hängt noch an einem der Eingänge zu den Räumen des Theatervereins Thalia im Erdgeschoss der Alten Bürgermeisterei in Völklingen-Ludweiler. Das war vor knapp zwei Jahren das vorerst letzte Stück, das die begeisterten Laiendarsteller aufgeführt haben. Damals noch in äußerst engen Verhältnissen. Dank der langen Theaterpause sind diese jetzt vorbei, denn im Erdgeschoss wurde in den vergangenen Monaten kräftig umgebaut. Jetzt ist – was den Theaterverein betrifft – so ziemlich alles fertig, weshalb die Vorsitzende Jutta Laval die neuen Räume gerne dem Ortsrat vorstellte.