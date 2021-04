Völklinger Polizeibericht : Angriff per Kopfstoß in Warteschlange

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Völklingen Einen Kopfstoß versetzte ein Unbekannter am Mittwochabend, 15. April, einem 25-jährigen Saarbrücker in der Schlange vor einer Kasse in einem Laden in der Marktstraße. Der Unbekannte hatte sich offenbar über die Länge der Schlange geärgert und deshalb den 25-Jährigen, der direkt vor ihm wartete angegriffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Polizei mit. Sie sucht den Angreifer.