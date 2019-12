Polizeibericht : Die Völklinger Polizei sucht einen Rollerdieb

Völklingen Ein Dieb entwendet einen rot-weißen Motorroller der Marke „Flex Tech Speedmax“ am Donnerstagmorgen, 26. Dezember, in der Pasteurstraße in Völklingen. Der Roller stand vor dem Anwesen Nr. 12 und war mit seinem Lenkradschloss gesichert.

Der Motorroller wurde zwischen 1 Uhr nachts und 10 Uhr vormittags gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Sie hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.