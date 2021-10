Alte Wagen begeistern auch heute noch : „Heute findet man sie hier kaum noch“- Viele Oldtimer-Freunde trafen sich am Sonntag am Weltkulturerbe

Rainer Bastuck, Arno Harth und Günther Marx (von links) bewerteten am Sonntag die Fahrzeuge beim Oldtimer-Treffen in Völklingen. Foto: BeckerBredel

Völklingen 325 Auto-Liebhaber zeigten am Sonntag ihre Prachtstücke. Der älteste Wagen wurde vor Beginn des Zweiten Weltkriegs gebaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Zum letzten großen Oldtimertreffen in diesem Jahr lud am Sonntag der Wirtschaftskreis Völklingen Oldtimer-Besitzer und -interessierte ans Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Alle Fahrzeuge, die vor 1992 gebaut wurden, konnten an dem Treffen teilnehmen. 325 Oldtimer-Besitzer folgten der Einladung und kamen mit ihren Autos, Motorrädern, Traktoren oder Sonderfahrzeugen auf den Parkplatz des Weltkulturerbes.

Der älteste war von 1937, ein Alvis. Gefolgt von einem Citroën Traction aus dem Jahr 1938. „Ich bin selbst Franzose, deshalb musste es ein Citroën sein“, erklärte Besitzer Frederic van Aertryck auf die Frage, warum genau dieses Auto. „Mit dem Oldtimer sind wir unterwegs, sobald die Sonne scheint“, so van Aertryck weiter.

Manfred Steimer besuchte den Treff mit seinem Chrysler Plymouth aus dem Jahr 1939. Das Gefährt ist vielen als Auto von Gangster-Boss Al Capone bekannt. „In den 40er Jahren hatte der Plymouth in den USA den Beinamen Doctors Car“, erklärte Steimer. „Viele Landärzte nutzen dieses Modell, um zu ihren Patienten auf dem Land zu fahren. Dabei schätzten sie vor allem den großen Kofferraum. In ihm konnte schon mal ein Patient transportiert werden“, erklärte der stolze Oldtimer-Besitzer. „Und da früher nicht selten in Naturalien bezahlt wurde, passte in den Laderaum auch mal eine Schweinehälfte.“

Mit einem aus dem Saarland der 50er Jahre nicht wegzudenkenden Oldie reiste Rüdiger Tont an. „Ich habe 38 alte Motorräder, mit denen ich zu Treffen fahre“, erzählte Tont. „Und so dachte ich mir, ein historisches Auto sollte ich auch in Besitz haben.“ Die Wahl fiel auf einen Renault 4CV, im Saarland besser bekannt als Cremeschnittchen. Sein Modell ist Baujahr 1952, hat einen Motor mit 20 PS. Auf dem Tacho hat das sehr gut erhaltene Modell gerade mal 38 000 Kilometer. „In den 50er Jahren war dieser Renault das meistverkaufte Auto im Saarland. Heute findet man sie hier kaum noch“, erzählte Tont.

Gerhard Dini zeigte mit seiner Frau Judith stolz seinen Mercedes 170S aus dem Jahr 1950. „Wir haben uns den Wagen erst vor zwei Monaten zugelegt“, erzählte Dini. „Ich war schon immer begeistert von alten Autos. Nun bin ich in Rente. Das Auto haben ich und meine Frau uns gegenseitig zum 40. Hochzeitstag geschenkt“, erklärte Dini. „Und heute sind wir auf unserem ersten Oldtimertreffen.“

Seinen Ford F100 präsentierte Karsten Koch stolz. Dreieinhalb Jahre hat er den Ford aus dem Jahr 1953 restauriert – und sich damit einen Jugendtraum erfüllt.

Frederic van Aertryck und Rosita Joast kamen mit ihrem Citroën Traction aus dem Jahr 1938 zum Weltkulturerbe. Foto: BeckerBredel