Auf Torejagd am Computerbildschirm

Völklingen Der Völklinger Alessandro Marotta spielt in der saarländischen E-Soccer-Liga – organisiert von „E Sports United Saar“.

Mit einer Seelenruhe und konzentriertem Blick schaut Alessandro Marotta auf den großen Monitor, der etwa einen Meter vor ihm auf einem Tisch steht. In seinen Händen hält der 16-Jährige einen Controller, und seine Finger fliegen förmlich über die kleinen Knöpfe – ohne dass Alessandro hinsehen müsste.

Der Völklinger spielt Fußball auf einer Spielekonsole. Aber nicht nur so zum Spaß, sondern in der ersten saarländischen E-Soccer-Liga. Der Verein „E Sports United Saar“aus Saarlouis hat die Liga mit vier Spieltagen organisiert.

Der Verein „E Sports United Saar“ aus Saarlouis hat die erste saarländische E-Soccer-Liga mit vier Spieltagen organisiert, in der auch Alessandro Marotta spielt.

Seit Spieler sich über das Internet duellieren können, gibt es den E-Sport. In den letzten Jahren hat er sich stark professionalisiert und zieht mittlerweile auch viele Zuschauer an. Immer mehr Mannschaften haben sich organisiert. Auch Fußballvereine von der Bundesliga bis zur Regionalliga haben eigene E-Sport Mannschaften gegründet.

Wettkämpfe gibt es in verschiedenen Arten von Spielen. Besonders beliebt sind Strategiespiele, Ego-Shooter oder eben Sportsimulationen wie FIFA.

Alessandro passt den Ball geschickt durch die Mitte zu einem Stürmer, schließt ab und trifft zum 4:0 in seinem Achtelfinalspiel. Er ballt kurz die Faust und klatscht mit seinem Bruder Giuseppe ab, der unmittelbar daneben steht und seinen Bruder anfeuert. „Ich spiele am liebsten durch die Mitte. Ich mag das schnelle Passspiel und setzte so meine Stürmer ein“, erzählt der 16-Jährige vom elektronischen Fußball, den er seit vier Jahren spielt.