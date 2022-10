Deutsch-französisches Abitur : AbiBac-Plakette für das Warndt-Gymnasium

Völklingen Staatssekretär Jan Benedyczuk hat dem Warndt-Gymnasium im Völklinger Stadtteil Geislautern im Rahmen einer kleinen Feierstunde die AbiBac-Plakette verliehen, da das Gymnasium auch ein deutsch-französisches Abitur ermöglicht, das unter anderem zum Studium an französischen Universitäten berechtigt.

Zusammen mit Christophe Bouchoucha, der als Vertreter des französischen Bildungsministeriums an der Organisation des deutsch-französischen Doppelabschlusses am Warndt-Gymnasium beteiligt ist, hat der Staatssekretär aus dem Kultusministerium auch den Abiturientinnen und Abiturienten die Bac-Diplome offiziell überreicht. In seiner Rede verwies Jan Benedyczuk auf den hohen Stellenwert der Mehrsprachigkeit etwa für die freundschaftliche Verbindung der Menschen in der Großregion. Christophe Bouchoucha betonte die gute Zusammenarbeit mit dem Warndt-Gymnasium – auch beim Überwinden der Herausforderungen der vergangenen Pandemiejahre. André Hischemöller, Fachkoordinator Französisch der Schule, stellte die Entwicklung des bilingualen Zweigs am Warndt-Gymnasium vor: 2011 wurde die erste „bili-Klasse“ aufgenommen, 2016/17 wurden erstmals bilinguale Mittelstufenzertifikate erreicht.