Tagesmütter werden relevanter „Das Gefühl wie bei Oma und Opa“ – zwei Tagesmütter erzählen aus ihrem Alltag

Ihr Tag beginnt morgens um sieben Uhr. Dann wird das erste Kind gebracht. Anna – sie will nur mit Vornamen genannt werden – ist Tagesmutter in Püttlingen. Ihre „Kinderstube“, wie sie es liebevoll nennt, beherbergt in der Regel fünf Kinder. Während das kleinste noch kein Jahr alt ist, wird für das Älteste – drei Jahre alt – langsam der Abschied vorbereitet, bevor es ab Dezember in den Kindergarten wechselt.