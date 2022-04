Verkehrsschils samt Betonsockel rausgerissen : Zwei Fluchtunfälle in Völklingen

Foto: dpa/Daniel Karmann

Völklingen Zu einem Fluchtunfall kam es gegen 22 Uhr am Freitag in der Völklinger Bismarckstraße: Der noch unbekannte Täter stieß mit seinem Fahrzeug so heftig gegen ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Verkehrsschild, dass es samt Betonsockel aus dem Boden gerissen wurde.

Im Stadtteil Fenne kam es zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 9 Uhr, zu einer Fahrerflucht: In der Saarbrücker Straße streifte ein Fahrzeug vermutlich mit dem rechten Außenspiegel einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw.