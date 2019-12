Aus dem Polizeibericht : Zwei Mal am gleichen Ort Container angezündet

Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein unbekannter Täter legte gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Samstag Feuer in einem Altpapier-Container an der Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen. Nur etwa zwei Stunden später wiederholte sich die Tat an einem anderen Container an gleicher Stelle, berichtet die Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red