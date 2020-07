Spende von insgesamt 760 Euro : Zwei Lauterbacher unterstützen die Kita

VÖLKLINGEN Mit starken Aktionen haben Hartmut Fey und Annelie Peters während der Corona-Krise Geld für den Nachwuchs gesammelt.

Hartmut Fey (68) und Annelie Peters (65) aus Lauterbach haben am Mittwoch den deutsch-französischen Kindergarten in dem Völklinger Stadtteil mit 760 Euro unterstützt. Das Geld haben sie bei zwei ungewöhnlichen Spendenaktionen gesammelt.

Mit einem grenzüberschreitenden Einkauf war Hartmut Fey im April weltbekannt geworden. Während der Spendenübergabe im Kindergarten erzählte er die Geschichte: Am Ostersamstag wollte er in seiner Stammbäckerei im benachbarten Carling einkaufen. An der geschlossenen Grenze stoppte ihn die Bundespolizei. Auch Fußgänger dürften nicht durch, hätten ihm die Beamten erklärt. Fey musste den Rückzug antreten. Doch am nächsten Tag kam er wieder. Mit seiner Angelrute überwand er die Barriere. Die Tasche, die am Haken hing, wurde auf der anderen Seite der Absperrung von der französischen Bäckereiverkäuferin mit Baguettes gefüllt. Telefonisch hatten sich die beiden an der Grenze verabredet.