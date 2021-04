Täter schlägt Seitenscheibe von Autos ein : Zwei Diebstähle in Völklingen

Völklingen Zweimal schlägt der Täter am Wochenende die Seitenscheibe von Autos ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Am Dickenberg in Völklingen bei einem grünen Audi A 6 die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Er stahl einen Schulranzen. Einen weiteren Diebstahl meldet die Polizei in derselben Nacht in der Straße Illerweg. Hier warf der Täter bei einem grauen Ford Focus ebenfalls die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein und stahl eine Ledertasche. Der Schaden wird in beiden Fällen auf 350 Euro geschätzt. Zeugen berichteten jeweils übr ein lautes Motorengeräusch eines Motorrollers, offensichtlich, um das Geräusch beim Einschlagen der Fahrzeugscheiben zu übertönen. Zwei Strafverfahren gegen Unbekannt hat die Polizei eingeleitet. Hinweise bitte unter Telefon (06898) 2020.