Jetzt scheint sich doch was zu tun : Zubringer für Modepark in Völklingen ab August im Bau

Völklingen Nachdem es bereits zuvor Verzögerungen gegeben hatte, war der Bau des in der Völklinger Innenstadt geplanten „Modepark Röther“ im April vorerst gestoppt worden. Investor Michael Röther hatte damals erklärt, oberste Priorität sei nun, in der Corona-Krise die Zukunft des Unternehmens zu sichern.

Jetzt scheint es aber bald einen deutlichen Schritt voran zu gehen: In der Völklinger Stadtratssitzung am Dienstagabend – wegen Corona in der Hermann-Neuberger Halle – berichtete Oberbürgermeisterin Christiane Blatt, dass sie ein paar Tage zuvor mit der Geschäftsführung telefoniert habe. Michael Röther habe dabei erklärt, dass um den 11. August herum die Baustelle eingerichtet werde, um die Zubringer-Rampe für den Modepark zur Bundesstraße 51 zu bauen. Bis Ende des Jahres solle die Rampe fertig sein, dann sollen die Arbeiten am Rohbau des Gebäudes beginnen.