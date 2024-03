Hinter den Kulissen Zu Besuch im Amtsgericht Völklingen

Das Amtsgericht Völklingen in der Karl-Janssen-Straße steht relativ häufig in der Zeitung. Allerdings nur, wenn es davor mal wieder gekracht hat. Wegen der unübersichtlichen Straßenführung stoßen dort öfter Autos zusammen. „Unfall im Amtsgerichts-Kreisel“, wird dann vermeldet. Manche Zeitgenossen, die sich dort in die Quere kamen, haben sich vielleicht einige Monate später im Amtsgerichts wieder gesehen. Wenn sich die Autofahrer und ihre Versicherungen nicht über die Schuldfrage oder den Schadenersatz einigen können, besteht die Möglichkeit, die Angelegenheit in einem Zivilprozess klären zu lassen. Ist Trunkenheit am Steuer im Spiel, droht sogar ein Strafprozess.