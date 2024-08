„Männerdomänen“ sind nicht nur für Männer Ein Handwerksberuf mit Aussicht

Wie nennt man einen weiblichen Zimmerer? Zimmererin oder Zimmerin? Oder vielleicht doch Zimmerfrau? Die Frage hat sich auch Anna Pitzer schon gestellt. Das Ergebnis ihrer Recherche: Es sind wohl alle drei Varianten richtig. Seit einem Jahr lernt die 23-Jährige den Handwerksberuf bei der Völklinger Firma „Bernardi Dach & Holzbau“. Die abwechslungsreiche Arbeit macht ihr Spaß. Am Ende des Tages sieht sie, was sie geschafft hat. Und einen schönen Ausblick gibt es gratis dazu. „Ich genieße es, ob auf dem Dach zu stehen“, sagt die junge Frau. Auf der Baustelle hat sie sich direkt wohl gefühlt: „Alle waren sehr nett.“ In der ersten Woche kümmerte sich die Saarlouiserin um die Verankerung und Dämmung eines Holzhauses. Harte Arbeit? Schon: An die anstrengende körperliche Arbeit musste sie sich zunächst gewöhnen. Doch trotz des Muskelkaters biss sie die Zähne zusammen, die freundlichen Kollegen gewährten ihr das eine oder andere außerplanmäßige Päuschen.