Messerattacke in Völklingen Kriminalfall aus dem Saarland ist heute Thema bei Aktenzeichen XY

Was in Völklingen passiert ist: Der 77-Jährige, der an jenem Mittwochabend, 18. September, Ziel eines bislang unbekannten Angreifers werden sollte, saß auf einer Bank im städtischen Schillerpark nahe des Friedhofes. Dort soll ihn der Täter mit einem Messer attackiert haben. Dabei seien die Verletzungen so schwer gewesen, dass der Rentner zunächst in Lebensgefahr schwebte.