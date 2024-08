Straßenkunst Zauberhaft, akrobatisch, fantasievoll wird’s in der Innenstadt

Für etwas Abwechslung in den Straßen der Innenstadt soll wieder der „Völklinger Spätsommer“ sorgen: An vier Donnerstagen, vom 29. August bis zum 19. September, immer von 14.30 bis 18 Uhr, soll die Stadt eine „lebendige Bühne für Kunst und Kultur“ werden, heißt es in der Ankündigung des City-Managements, das die Reihe organisiert, die Premiere war im vorigen Sommer gewesen. „Die Eventreihe soll die kulturelle Vielfalt der Region hervorheben, die lokale Wirtschaft stärken und das Gemeinschaftsgefühl in der Stadt fördern,“ so Citymanagerin Karin Telke, „mit dem ‚Völklinger Spätsommer‘ möchten wir den Menschen eine besondere Erfahrung bieten und gleichzeitig die Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister der Stadt unterstützen.“