Fit bleiben : „Woche des Sports“ in Völklingen mit vielen Vereinen

„Woche des Sports“ in Völklingen mit vielen Vereinen

Völklingen Im Rahmen von „1200 Jahre Völklingen“ wird‘s auch sportlich: Die Stadt lädt zusammen mit Vereinen und VHS von Samstag, 18. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, zur „Woche ders Sports“. Dabei werden auch die Initiative „Völklingen lebt gesund“ und Angebote für Kinder und Erwachsene vorgestellt.

Zudem gibt es diverse kostenfreie Schnuppertrainings und Sport-Events. „Interessierte können neben Sportarten wie zum Beispiel Fußball, Handball und Tischtennis auch Karate, Gaudi-Schwimmen oder Eltern-Kind-Turnen ausprobieren“, heißt es in der Ankündigung der Stadtpressestelle. Die meisten Vereine bieten Schnupperstunden in verschiedenen Alterskategorien an, es machen mit: Baskets 98 Völklingen-Warndt, Turnverein (TV) 1894 Ludweiler, TV 1891 Geislautern, TV 1893 Wehrden, TV Lauterbach, Box-Club 1982 Völklingen, im Bereich Tichtennis der TTC Wehrden, der TTC Lauterbach, der TV Ludweiler, der TV Geislautern. Des Weiteren sind dabei: Kanu-Club Völklingen, Tennisclub (TC) 77 Heidstock, Handballsportgruppe des TV Fürstenhausen, Schwimmverein 09 Völklingen, Tauchclub Blue Delphin, Sportverein Geislautern und Ski-Club Völklingen.