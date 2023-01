Bitte keinen Schmuck dran lassen : Wo die ausgedienten Völklinger Weihnachtsbäume landen

So nicht: Die ausgedienten Bäume müssen komplett abgeschmückt sein, bevor sie zu einer Sammelstelle gebracht werden. Foto: fab

Völklingen Die Stadt Völklingen richtet vom 4. bis zum 17 Januar Sammelstellen für ausgediente und komplett von Schmuck befreite Weihnachtsbäume ein, Sperr- oder sonstiger Müll darf nicht abgelegt werden. Die Sammelstellen sind:

Stadtmitte: Nordring (Hochhäuser); Nordring 75, gegenüberliegender Parkplatz vor Sammelgaragen; Forbacher Passage/Citypromenade; Alte Schulstraße, Grünfläche unterhalb der Fußgängerunterführung; Hochstraße, neben Seiteneingang Kinderspielplatz; Püttlinger Straße, hinter Litfaßsäule; Schubertstraße, Kinderspielplatz; Sauerbruchweg, Parkplatz hinter Trafo-Haus; Stadionstraße, links neben der Treppe in den Grünanlagen; Am Kirschenwäldchen, Parkplatz Höhe Kreuzbergstraße; Derlerstraße/Auf dem Kreuzberg, Grünanlage; Neptunstraße „Stichstraße „gegenüber Lidl“, Böschung Neptunstraße; Hindenburgplatz, neben Wertstoffcontainer; Pasteurstraße, im Fußweg vor Spielplatz.

Röchlinghöhe: Saarburger Straße, am Sportplatz; Bouser Weg vor Spielplatz; Darmstädter Straße, Grünanlage vor Spielplatz.

Heidstock: Gerhardstraße, Grünanlage neben Bushaltestelle „Am Volksgarten“; Moselstraße, Kinderspielplatz; Rheinstraße, Grünfläche am Ende der Straße; Pestalozziplatz, Grünanlage; Am Dickenberg, Grünfläche gegenüber Haus Nr. 1; Haldenweg, Fläche vor Sportplatz; Schachtstraße, Grünfläche neben Haltestelle Friedhof.

Luisenthal: In der Acht, Parkfläche vor Kinderspielplatz; Neue Straße, Marktplatz auf Grünfläche; Rotstaystraße, oberhalb Friedhof vor Schranke; Altenkesseler Straße, Grünfläche neben Haus Nr. 11.

Wehrden: Saarstraße, Grünanlage gegenüber Kinderspielplatz; Ludweiler-/Hallerstraße, Grünanlage; Kleine Bergstraße, neben Kinderspielplatz; Kleine Bergstraße, neben Sammelheizanlage an den Hochhäusern; Rotheckstraße, Wendeplatz am Straßenende; Burötherstraße, Wendeplatz am Straßenende; Schaffhauser Straße, unter Autobahnbrücke; Waldstraße, neben Wertstoffcontainer.