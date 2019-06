Spannende Wahl im August : Wird Tautz Ortsvorsteher in Völklingen?

Völklingen Die SPD überlegt, den Chef von „Wir Bürger Völklingen“, Stephan Tautz, bei der Ortsvorsteherwahl zu unterstützen. Die CDU setzt wohl auf einen eigenen Kandidaten.

Die Wahl des Ortsrats-Vorstehers in Völklingen verspricht viel Spannung. Stephan Tautz, Chef der Vereinigung „Wir Bürger Völklingen“ (WBV) und früherer Oberbürgermeister-Kandidat, sagte der SZ, er werde seinen Hut in den Ring werfen. Schließlich hat die WBV mit 28,1 Prozent die meisten Stimmen bei der Ortsratswahl bekommen und SPD sowie CDU hinter sich gelassen. 22 614 Menschen leben hier, doch nur 48,6 Prozent hatten ihre Stimme abgegeben. Nach SZ-Informationen will der SPD-Gemeindeverband mit Tautz reden. Wenn die Gespräche gut verlaufen, könnten am Ende die Sozialdemokraten Tautz unterstützen. Die konstituierende Sitzung des Ortsrats ist Mitte August. SPD und WBV haben je sechs Sitze und hätten in dem 21 Mitglieder starken Gremium die Mehrheit. Zu den Verhandlungsführern auf SPD-Seite zählt neben der Gemeindeverbandsvorsitzenden, Oberbürgermeisterin Christiane Blatt, auch Fraktionschef Erik Kuhn. Die SPD überlegt, auf einen eigenen Kandidaten zu verzichten, weil die neuen Ortsratsmitglieder wenig Erfahrung oder zu wenig Zeit für den Ortsvorsteher-Posten haben. Die SPD kam bei der Ortsratswahl nur auf 25,4 Prozent, ein Minus von rund neun Prozent gegenüber der Kommunalwahl 2014, und lag deutlich hinter der WBV.