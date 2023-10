Weiterer kandidat für Oberbürgermeister-Wahl in Völklingen Ein OB-Kandidat und die Altersfrage

In ihrer Mitgliederversammlung hat die Vereinigung „Wir Bürger Völklingen“ Stephan Tautz zum Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl nominiert. Der Völklinger Ortsvorsteher Stephan Tautz ist Vorsitzender von „Wir Bürger“ und ebenso von deren neunköpfiger Fraktion im Stadtrat. Bei der vorgezogenen OB-Wahl 2017 – damals waren vier Kandidaten angetreten – hatte es Tautz als unabhängiger Kandidat in die Stichwahl geschafft. In der Stichwahl (42,2 Prozent Wahlbeteiligung) hatten 51,09 Prozent der Wähler für Christiane Blatt (SPD), 48,91 Prozent für Tautz gestimmt.