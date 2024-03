Wird im Saarland fast nie genutzt Wildschwein-Problem in Völklingen – sind Saufänge eine Lösung?

Im Februar hatten es die Völklinger Wildschweine bis in den Saarländischen Landtag geschafft – genauer gesagt: Die Sorgen wegen Wildschweinen, die insbesondere in den Stadtteilen Fenne und Fürstenhausen den Menschen manchmal sehr nahe kommen, hatte die CDU-Fraktion veranlasst, schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Wildschweine in Völklingen zu fordern. Wegen des Wildschwein-Problems, so die CDU-Fraktion, müsse intensiver gejagt werden. Zudem solle als letztes Mittel der Einsatz von sogenannten Saufängen geprüft werden.