Mitten im Wohngebiet Ein Tag vor der Hochzeit – Wildschwein attackiert und verletzt Frau in Völklingen

Noch immer steckt ihr der Schreck darüber in den Gliedern. Noch immer stockt ihr der Atem, wenn sie sich an die dramatischen Szenen erinnert, als ein Wildschwein sie angriff. Mitten in einem Wohngebiet in Völklingen-Fürstenhausen. Bei ihr zuhause. Das Tier hatte die Frau schrecklich zugerichtet. Und das nur wenige Stunden vor ihrem großen Tag, ihrer Hochzeit.