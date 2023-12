Ein Bauvorhaben und seine Auswirkungen Wie Völklingen zu SVolt steht

Zwei Werksteile an zwei Orten, zwei unterschiedliche Auffassungen: Prinzipiell keine Probleme gibt es mit der Ansiedlung von SVolt, dem Hersteller von Akkus für Elektrofahrzeuge, im Heusweiler Ortsteil Eiweiler, wo künftig die einzelnen Akku-Zellen nach Kundenwunsch zu „Akku-Packs“ zusammengesetzt werden sollen. Denn in Eiweiler wird eine drohende Industriebrache, auf der es schon seit Generationen produzierendes Gewerbe gab, wiederbelebt. Anders sieht es mit dem geplanten Werksteil in Überherrn zur Herstellung der Akkus aus, das gewissermaßen auf der grünen Wiese entsteht, was, gelinde gesagt, zu etlichen Spannungen führte. Insbesondere die Frage, ob Nachteile für das Grundwasser zu befürchten sind, wurde dabei immer wieder heftig diskutiert.