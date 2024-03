Kunst zum Kennenlernen der Heimat Wissen, wie Völklingen tickt

Völklingen · In Völklingen ist „die Gesellschaft der Stadtwanderer“ unterwegs, sammeln Geschichten aus der Stadt. Völklingerinnen und Völklinger sollen sich beteiligen, von Mythen, Legenden und Anekdoten berichtet. Das Ganze fließt in ein Projekt der „Urban Art“ im Weltkulturerbe, das die Stadt in den Mittelpunkt stellt.

Nutzen, was da ist: Zwei Mini-Fußballfans spazieren auf einem FCS-Aufkleber, den irgend jemand auf eine Tafel vor dem Völklinger Bahnhof geklebt hat. Foto: Marco Reuther