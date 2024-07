Völklingen Wie die EU Lauterbach zu einem Edeka-Markt verhilft

Gute Nachrichten für Ludweiler und Lauterbach gab es in der jüngsten Völklinger Stadtratssitzung: Die Nahversorgung wird sich in beiden Völklinger Stadtteilen verbessern, denn in Lauterbach entsteht ein neuer Edeka-Markt, in Ludweiler wird der Norma-Markt erweitern. Im Völklinger Stadtrat – der letzten Sitzung des alten Rates in der zu Ende gehenden Legislaturperiode – hatten alle Ratsmitglieder den beiden Bauanträgen zugestimmt.