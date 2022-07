Im Schreck auf Gegenfahrbahn geraten : Fürstenhausen: Wespe verursacht Verkehrsunfall

Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Völklingen Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 15 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Völklingen-Fürstenhausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, war dort ein 64-Jähriger mit seinem Seat in Richtung Wehrden unterwegs.

