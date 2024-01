Völklingen Wenn nachts die Narren erwachen

Mit bunten Lichtern und Kostümen die Dunkelheit erhellen, aber auch mit Musik und viel Gelächter: das passiert bei einem Faasend-Umzug bei Nacht. – Etwa am Freitag, 9. Februar, im Völklinger Stadtteil Wehrden. Dann startet um 19 Uhr der große Umzug der Karnevalsgesellschaft „Die Rosselanos“ von der Wadgasser Straße in die Schaffhauserstraße. Die närrischen Gruppen ziehen weiter durch die Hostenbacherstraße bis in die Saarstraße, wo der Nachtumzug auf dem Parkplatz aufgelöst wird.