Damit das Abwasser auch zur Kläranlage kommt Dreck-Stop für Rosselmündung und Saar

Ein teures Loch im Boden – aber mit positiven Auswirkungen für die Saar, den Mündungsbereich der Rossel und die Umwelt: Der Entsorgungsverband Saar (EVS) baut gerade ein neues Regenüberlaufbecken in Völklingen-Wehrden am Ende der Straße Alter Haller – in direkter Nachbarschaft fließt die Rossel in die Saar. Am Dienstagnachmittag wurde das Projekt vor Ort vorgestellt.