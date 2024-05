„Man & Mining“ Schöne Bilder, die zugleich verstören: So ist die neue Ausstellung im Weltkulturerbe

Völklingen · Diese Ausstellung geht uns alle an. „Man & Mining“ in der Völklinger Hütte zeigt in Videos, Installationen und Fotografien die katastrophale Ausbeutung der Erde und vieler Menschen für unseren Konsum.

31.05.2024 , 18:12 Uhr

Dieses Foto des Künstlerkollektivs „Unknown Fields“ zeigt die harten Arbeitsbedingungen in den Edelsteinminen von Ilakaka in Madagaskar. Die Löhne sind dort so niedrig, dass selbst für einfachste Arbeiten statt Maschinen Menschen eingesetzt werden. Foto: Toby Smith

Von Bülent Gündüz