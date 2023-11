Großrosseln Weihnachtskonzert mit Gunni Mahling

Seit Jahren tritt das Ensemble in Großrosseln auf und ist bei den Bürgern bekannt. Bürgermeister Dominik Jochum hatte das jährliche Spektakel, so wie es schon sein Vorgänger etabliert hatte, übernommen. „Darüber sind wir überglücklich, weil wir ein sehr großes Ensemble sind,“ erklärt Gunni Mahling beim Pressetermin am Mittwoch. Die Gruppe besteht aus 25 Sängern, Tänzern, einem Orchester mit 18 Musikern und einem Kinderchor sowie einigen Helfern vor und hinter der Bühne. Die Rosseltalhalle biete sich vom Platz und der Atmosphäre sehr gut an.