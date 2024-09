Großes Richtfest gefeiert Umfangreiche Sanierungen in Wehrden

Große Pläne zur teilweisen Sanierung und Modernisierung des Interkulturellen Kompetenzzentrums BARIS sowie der Sporthalle in der Saarstraße in Völklingen-Wehrden gibt es schon seit vorigem Jahr. Deren Umsetzung befinden sich in vollem Gange. Die Kosten gehen dabei in die Millionen. Kürzlich wurde Richtfest gefeiert.