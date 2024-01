Kommunalpolitik Wechsel an Völklinger SPD-Fraktionsspitze

Stephanie Meiser ist seit 2016 in der SPD, seit 2019 Stadtratsmitglied, seit 2021 im SPD-Landesvorstand und seit 2022 im Landtag. Sie war gelernte Schriftsetzerin im Unternehmen „Saarbrücker Druckerei und Verlag“ bis 2007, später Kauffrau für Bürokommunikation und 2016 bis 2022 Angestellte im Kundenservice bei den Stadtwerken Völklingen. Zudem ist sie Mitglied in Vereinen und in den Aufsichtsräten des Weltkulturerbes Völklinger Hütte und der Feuerbestattung Völklingen GmbH.