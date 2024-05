Freibadsaison Völklinger Freibadsaison verzögert sich

Schon in der vorigen Saison hatte es eine Verzögerung wegen unberwartet notwendig gewordener Reparaturarbeiten gegeben – in einem Becken hatte es undichte Stellen gegeben, weswegen sich dann auch die vorgeschriebenen Wasserproben durch das Gesundheitsamt verzögerten. So war das Völklinger Freibad in der vorigen Saison erst am 21. Juni geöffnet worden.