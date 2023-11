Die Welt duch den Sucher „Wasser und Spiegelung“ - neue Ausstellung des regen Fotoclubs Völklingen

Jürgen Bennoit, seit 17 Jahren Vereinsvorsitzender, erklärt: „Wir machen jedes Jahr im Verein einen ‚Triplett-Wettbewerb’“, die derzeit 30 Vereinsmitglieder – „der größte Fotoclub im Saarland nach Freisen“, so Bennoit – reichen Fotografien zu drei Themen ein, ein Thema kann dabei individuell gewählt werden, die beiden anderen sind vorgegeben. Jedes Vereinsmitglied kann Vorschläge machen, dann wird darüber abgestimmt, welche beiden Themen genommen werden – für dieses Jahr war zum Beispiel die Wahl auf „Musik“ und „Nebel“ gefallen. Und zuvor waren es eben „Wasser“ und „Spiegelungen“ – nicht unbedingt im Wasser – gewesen. Als Juroren bitte man dann ganz bewusst andere Fotoclubs, die besten Bilder auszuwählen. In der Coronazeit, so der 73-jährige Vereinsvorsitzende, sei dann der Gedanke aufgekommen, dass man sich bei der Suche nach Juroren auch nicht auf die nähere Umgebung beschränken muss. So gab es für den Wettbewerb auch schon Juroren aus Kanada. Für eine Ausstellung könne aber jedes Vereinsmitglied, das mitmachen wolle, Fotos zur Verfügung stellen.