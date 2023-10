So steht es um die Zukunft des Gebäudes Das Woolworth-Haus in Völklingen – dieses Problem erschwert die Mieter-Suche

Es tut sich was in der Völklinger Rathausstraße – jedenfalls an ihrem Beginn, dort, wo das Alte Rathaus steht: Der Modepark Röther hat viel Geld für seinen neuen Gebäudekomplex in die Hand genommen, und inzwischen ist endlich auch die Neugestaltung des Platzes im Umfeld von Röther und Altem Rathaus angelaufen. Aber das ist nur die eine Seite der Rathaustraße. Doch wie geht es an der anderen Seite des Innenstadt-Bereiches weiter?