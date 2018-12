Neue Simschel-Betreiber. Das Alte Wasserwerk im Wald am Simschel erwacht aus seinem Dornröschenschlaf. Tobias Krämer und Thorsten Wendt haben den Betrieb zusammen übernommen. „Wir sehen uns als Vermieter, der externe Veranstalter mit seinen Erfahrungen und Kontakten unterstützt“, sagen die beiden. Die Veranstaltungen könnten sehr vielfältig sein: Hochzeiten, Criminal Dinners, Flammkuchenabende, Konzerte, Tagungen, Konferenzen, Privat- und Firmenfeiern.

Platzverbot für Bello, Fiffi und Co. Fürstenhausens neue Mitte soll Spiel- und Liegefläche bleiben. Deshalb kann es künftig Knöllchen geben für Hundebesitzer, die dort ihre Vierbeiner ausführen. Das beschließt Völklingens Stadtrat.

Gebührensenkung. Der Gemeinderat beschließt, dass die Kanalbenutzungsgebühr in Großrosseln ab dem 1. Januar 2019 von aktuell 4,55 Euro auf dann 4,05 Euro pro Kubikmeter Abwasser sinkt. Die gesetzlichen Vorgaben sehen beim Kanal- und Abwassersystem kostendeckende Benutzungsgebühren vor. Da Gewinne und Verluste an die Gebührenzahler weiterzugeben sind, muss die Benutzungsgebühr regelmäßig angepasst werden.

Enttäuschung für Karlsbrunner Vereine. In Karlsbrunn wartet man auf einen neuen Versammlungsraum, Ersatz für die Turnhalle, die Ende 2014 wegen gravierender Baumängel geschlossen wurde. Der schon länger geplante Neubau verzögert sich erneut: Wegen knappen Geldes verschiebt der Gemeinderat den Start von 2019 auf 2020. Bei der Finanzierung hofft die Verwaltung auf eine Förderung über ein Bundesprogramm. Erhält sie den Zuschlag, winkt ein Zuschuss von 575 000 Euro. 225 000 Euro müsste die Gemeinde selbst aufbringen.

Betreutes Wohnen. In Fürstenhausen soll eine Seniorenresidenz entstehen. Und zwar in dem Gebäudekomplex, den die Immobiliengesellschaft Fürstenhausen zwischen Saarbrücker Straße, Kaiserstraße und Kurt-Schumacher-Straße errichten will. Schon jetzt ist klar, wer die Senioren später betreut: das Pflegeteam LaVie. Im Ortsrat Völklingen erläutert Geschäftsführer Christian Sauer die Pläne: Wohnungsmieter können bei Bedarf Dienstleistungen zubuchen, von der Hauswirtschaftshilfe bis zur Grundpflege. Außerdem sind Wohngemeinschaften vorgesehen, die 24 Stunden am Tag betreut werden. 30 bis 35 neue Arbeitsplätze sollen in dem Seniorenzentrum entstehen.

Lichtstreif am Horizont. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Stadt. Hier kann Völklingen im laufenden Jahr mit 29,4 Millionen Euro rechnen. Das ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Vorjahren mit 19,4 Millionen Euro (2017) und 15,4 Millionen Euro (2016). Und nach der Finanzkrise 2008 sind rund 1500 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse neu entstanden. Das sagt der Bericht zur aktuellen wirtschaftlichen Lage, den Rathausmitarbeiter Christof Theis dem zuständigen Stadtratsauschuss vorstellt.

Gelbe Tonne statt Gelber Sack. Klagen über zerrissene dünne Müllsäcke oder fehlenden Tüten-Nachschub gehören bald der Vergangenheit an. Der umstrittene Gelbe Sack für Leichtverpackungen hat in Völklingen in gut zwei Jahren ausgedient. Er wird durch ein neues Gefäß ersetzt: Am 1. Januar 2021 führt der Entsorgungszweckverband Völklingen (EZV) die Gelbe Tonne für Leichtverpackungen ein. Das beschließt die Verbandsversammlung einstimmig.

Erfolgsgeschichte. Mit einem Jubiläumskonzert feiert das Junge Philharmonische Kammerorchester Warndt sein zehnjähriges Bestehen. Die meisten Mitglieder sind ehemalige Schüler der Schlossparkschule. Schon in der Grundschule haben sie begonnen, ein Streichinstrument zu lernen. Nach der Pensionierung des Orchestergründers Bernhard Hayo übernahm Geigenlehrerin Viktoria Psota vor knapp zwei Jahren die Leitung.

Positive Bilanz. Das BIWAQ-Förderprogramm in der Nördlichen Innenstadt von Völklingen endet am 31. Dezember 2018. Im Stadtteilforum lässt Projektkoordinator Dieter Schumann die letzten dreieinhalb Jahre Revue passieren. „Es sind insgesamt über 20 Einzelprojekte entwickelt und umgesetzt worden“, erläuterte der Mitarbeiter des Diakonischen Werkes an der Saar. Das Highlight aus seiner Sicht: der interkulturelle Nachbarschaftsgarten, der neben der evangelischen Versöhnungskirche entstanden ist. Er wird auch nach dem Auslaufen des Förderprogramms weiter betrieben.

Start der Briefaktion in St. Nikolaus. Der Nikolaus und seine etwa 35 Helfer beginnen, die Kinderbriefe aus der ganzen Welt zu beantworten. 22583 Kinder und Junggebliebene wendeten sich 2017 an den Nikolaus im Warndt, berichtet der Festausschuss, der die Aktion betreut. Geantwortet wird in vielen Sprachen. Das Stempeln beginnt aber erst am 5. Dezember, wenn das Nikolauspostamt öffnet. Erst dann gehen Antwortbriefe auf die Reise.