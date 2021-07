Umfrage bei den Stadtratsfraktionen zu umstrittenen Straßenschildern : Straßenumbenennung nur, wenn die Völklinger mitziehen

Mit dem Anbringen von Hinweisschildern protestierten 2020 Mitglieder der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Friedensgruppe Saar gegen die umstrittenen Straßennamen auf dem Heidstock. Die symbolische Aktion sollte auf die Verbrechen der „Kolonialhelden“ aufmerksam machen. Foto: Aline Pabst

Völklingen Nicht nur in Saarbrücken wird über Straßennamen diskutiert. Fünf Straßen auf dem Heidstock in Völklingen sind nach Menschen benannt, die während des Kolonialismus in Afrika brutal gegen die einheimische Bevölkerung vorgingen. Sollen die Straßen neu benannt werden? Die SZ wollte wissen, was die Stadtratsfraktionen davon halten.