Wer seine Stimme abgeben darf Was bei der Wahl zu beachten ist

Der Kreis derer, die am Sonntag, 7. April, 8 bis 18 Uhr, bei der Wahl zum Völklinger Integrationsbeirat abstimmen dürfen, hat sich vergrößert. Die Völklinger Stadtverwaltung hat die kurzfristigen Änderungen im Kommunal-Selbstverwaltungsgesetz nun in die eigenen Richtlinien eingearbeitet: Wahlberechtigt waren bisher alle Einwohnerinnen und Einwohner, die nicht Deutsche sind (im Sinne Artikels 116/1 des Grundgesetzes), neuerdings zusätzlich aber auch Personen, welche die deutsche Staatsangehörigkeit bereits durch Einbürgerung erhalten haben, zudem Spätaussiedler und auch Personen, die Deutsche nach einem bestimmten Abschnitt des Staatsangehörigkeitsgesetzes (Paragraf 4/3, Satz 1) sind, der besagt, dass ein Kind dadurch die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt, wenn ein Elternteil mindestens acht Jahre „rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat“. Wähler müssen zudem 18 Jahre alt sein und mindestens drei Monate ihre Hauptwohnung in Völklingen haben. Nicht wählen dürfen Asylbewerber mit lediglich vorläufigem Aufenthaltsrecht.