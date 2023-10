Völklingen Wie die Pflege selbstbewusster wird

Dieser soll möglichst schnell eine selbstständige Arbeitsweise entwickeln und gleichzeitig wissen, dass er trotzdem Fragen stellen oder um Unterstützung bitten kann. „Gleichzeitig sind sie aber auch Ansprechpartner für die jungen Menschen“, erklärt Ney, die somit ebenfalls Teil des Ausbilder-Teams an der SHG ist. Die praktischen Stunden verbringen die Auszubildenden auf verschiedenen Stationen. Damit soll gewährleistet werden, dass in den drei Jahren möglichst viele verschiedene Fälle und Situationen erlebt werden. „Da diese Ausbildung alle Pflegebereiche miteinander verbindet, lernen die Azubis verschiedene Herangehensweisen. Die Kinderkrankenpflege läuft beispielsweise ganz anders ab als die Altenpflege. Doch wer mit allen Altersklassen gearbeitet hat, erweitert seinen Blick und entwickelt ein anderes Verständnis für die Menschen“, erklärt Conrad. Viele der Auszubildenden erkennen währenddessen auch, in welchem Bereich sie sich – auch nach der Ausbildung – fachlich weiterbilden wollen. „Manche streben eine bestimme Pflegefachrichtung oder eine bestimmte Station an. Andere, wie ich selbst auch, entscheiden sich nach einiger Zeit für das Pflegemanagement. Und wieder andere für ein Studium, die Forschung und und und.“ Die Bandbreite an Einsatzbereichen werde stetig größer. „Das ist mitunter auch ein Punkt, auf den das neue Ausbildungskonzept zielt. Es soll zeigen, dass die Karrierechancen in der Pflege von A bis Z reichen, dass es Berufswege gibt, die viele Menschen vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, wenn sie an die Pflege denken.“