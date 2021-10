Dort, wo am Schweizerberg in Völklingen-Ludweiler nur noch der Sockel eines Denkmals für die Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg steht, soll künftig der Gedanke an die deutsch-französische Freundschaft gepflegt werden. Auch ein Spielplatz ist geplant. Eigemtlich sollte alles längst fertig sein. Foto: Thomas Annen