Jagdschloss Karlsbrunn verschlingt Geld : Warndt-Verband braucht Finanzspritze

Großrosseln/Völklingen Allein die Stadt Völklingen muss über 19 000 Euro für das Jagdschloss Karlsbrunn zuschießen.

Der Zweckverband Regionalentwicklung Warndt braucht deutlich mehr Geld in diesem Jahr als ursprünglich geplant. Beträgt die Grundfinanzierung für die Kommunen Großrosseln und Völklingen sowie den Regionalverband 11 250 Euro, so benötigt der Zweckverband jetzt weitere 36 750 Euro, die die drei Mitglieder aufbringen müssen. So steht es in einer Beschlussvorlage für den Völklinger Stadtrat.