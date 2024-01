Wirtschaftszweig der Zukunft Wann kommt der Wasserstoff aus Fenne?

2,6 Milliarden Euro. In Zehn-Euro-Scheinen, hintereinander zusammengefügt, wäre das ein 33 000 Kilometer langes Papierband – das könnte man drei Mal um den Mond wickeln. Es ist also nicht gerade Kleingeld, was da vom Bund als Fördersumme zur Transformation der saarländischen Stahlindustrie fließt und am Freitag von Wirtschaftsminister Robert Habeck symbolisch in Saarbrücken übergeben wurde. Aber neben dem Geld braucht die Stahlindustrie noch etwas anderes: eine ganze Menge Wasserstoff, um den „grünen Stahl“ überhaupt produzieren zu können. Und da sollte es doch etwas aus Völklingen-Fenne geben ... ?